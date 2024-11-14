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Участник СВО напал с ножом на собутыльника со словами «не служил — не мужик»

Суд приговорил к 8 годам колонии участника СВО, напавшего с ножом на знакомого

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Shutterstock

Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии строгого режима 32-летнего ветерана СВО Дениса Калманова, напавшего с ножом на собутыльника в баре на улице Ощепкова. Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Суд установил, что ночью 4 ноября 2023 года Калманов присоединился к выпивавшей группе мужчин и стал рассказывать о военной службе. Через некоторое время он предложил одному из собутыльников, Руслану Макушеву, отправиться в зону спецоперации, пообещав оказать помощь с заключением контракта. Макушев отказался, сославшись на то, что и сам может с этим справиться.

После этого мужчины встретились на улице, где Калманов начал драку с новым знакомым, бросив фразу «не служил — не мужик». Их разняли, однако подсудимый в итоге достал нож и напал на Макушева. Спасти мужчину не удалось.

Впоследствии Калманов признал вину, однако заявлял, что его провоцировали и оскорбляли.

13 ноября сообщалось о задержании сбежавшего с СВО военного, который за одно утро совершил три разбойных нападения. Мужчину поймали в тот же день сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района. При установлении личности правоохранители выяснили, что он уроженец Медвежьегорска республики Карелия. Его передали военной полиции, которая разыскивала солдата.

Ранее в Ивановской области вынесли приговор участнику СВО, напавшему с ножом на жену и тещу.

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