Москвич заявил, что в его квартире маньяк, и выпал из окна

Мужчина выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы после хлопка и начавшегося пожара, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел сегодня днем в одном из домов в проезде Русанова. Местные жители говорят, что сначала хозяин квартиры на третьем этаже вылез на внешнюю сторону балкона и стал кричать, что у него в доме находится маньяк.

Вскоре жильцы услышали хлопок из квартиры, затем оттуда повалил дым. В этот момент неадекватный мужчина сорвался и упал на козырек подъезда. На место происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь, о состоянии пострадавшего информации не поступало.

Ранее ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку.