Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич заявил, что в его квартире маньяк, и выпал из окна

В Москве мужчина выпал из окна после начавшегося в квартире пожара

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мужчина выпал из окна квартиры на северо-востоке Москвы после хлопка и начавшегося пожара, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел сегодня днем в одном из домов в проезде Русанова. Местные жители говорят, что сначала хозяин квартиры на третьем этаже вылез на внешнюю сторону балкона и стал кричать, что у него в доме находится маньяк.

Вскоре жильцы услышали хлопок из квартиры, затем оттуда повалил дым. В этот момент неадекватный мужчина сорвался и упал на козырек подъезда. На место происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь, о состоянии пострадавшего информации не поступало.

Ранее ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами