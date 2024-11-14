Шведский министр по вопросам гендерного равенства Паулина Брандберг ввела запрет на бананы на мероприятиях, пояснив свою позицию тем, что она страдает «бананофобией». Об этом сообщает издание Expressen.

Как говорится в статье, «Брандберг испытывает одну из самых необычных фобий», и из-за которой ее коллеги и сотрудники вынуждены тщательно проверять, чтобы в местах, которые она собирается посетить, не было бананов.

Кроме того, в Expressen опубликованы фрагменты писем от сотрудников Брандберг, в которых они несколько раз просили проверить помещения на наличие бананов. Например, они обращались в Шведское судебное агентство с просьбой учесть «сильную аллергию» министра.

Однако издание уточнило, что на самом деле у Брандберг нет аллергии на бананы и попыталось получить комментарий от нее. Министр отказалась обсуждать адекватность своих требований, но отметила, что получает профессиональную помощь в связи с этой фобией.

На прошлой неделе врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала россиянам осенью добавить в рацион бананы. По ее словам, они содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил.

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