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Министр Швеции по делам гендерного равенства призналась в боязни бананов

Шведский министр запретила приносить бананы на мероприятия из-за «бананофобии»

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Michael Campanella/Getty Images

Шведский министр по вопросам гендерного равенства Паулина Брандберг ввела запрет на бананы на мероприятиях, пояснив свою позицию тем, что она страдает «бананофобией». Об этом сообщает издание Expressen.

Как говорится в статье, «Брандберг испытывает одну из самых необычных фобий», и из-за которой ее коллеги и сотрудники вынуждены тщательно проверять, чтобы в местах, которые она собирается посетить, не было бананов.

Кроме того, в Expressen опубликованы фрагменты писем от сотрудников Брандберг, в которых они несколько раз просили проверить помещения на наличие бананов. Например, они обращались в Шведское судебное агентство с просьбой учесть «сильную аллергию» министра.

Однако издание уточнило, что на самом деле у Брандберг нет аллергии на бананы и попыталось получить комментарий от нее. Министр отказалась обсуждать адекватность своих требований, но отметила, что получает профессиональную помощь в связи с этой фобией.

На прошлой неделе врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала россиянам осенью добавить в рацион бананы. По ее словам, они содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил.

Ранее психолог объяснил причины иррационального страха за здоровье.

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