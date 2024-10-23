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Россиянам объяснили причины иррационального страха за здоровье

Психолог Хорс: навязчивый страх за здоровье может перерасти в фобию

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Если человек постоянно испытывает навязчивый страх, в том числе беспокоится о здоровье, то у него перенапрягается нервная система и развивается хронический стресс. Помимо физических последствий, таких как ослабление иммунной системы, это может привести к развитию фобии, которая будет мешать нормально жить, объяснил главный психолог кадрового центра минздрава России по Новгородской области, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

При постоянном страхе и нервном напряжении мозг позднее осознает начало воспалительного процесса в каком-то органе, и организм не может с ним справиться, предупредил врач.

«А там, где хроническое воспаление, там фактор риска онкологии. Хронический страх как раз может забить нервную систему сенсорикой», подчеркнул он.

Также это может перейти в фобический страх. Он связан с ошибочным навязчивым убеждением, что можно жить в полной безопасности, а любая степень опасности – это плохо. На самом деле избежать фобии человек может, если начнет мыслить реалистично и осознает, что опасность — это норма жизни, которая в некоторой степени есть всегда, считает Хорс.

Психолог призвал россиян рефлексировать, подвергать сомнению информацию о тех или иных опасностях – тогда у фобии не будет шанса помешать нормальной жизни.

Напомним, врачи считают, что ипохондрия, которая характеризуется повышенной тревожностью о своем здоровье и навязчивым поиском заболеваний, может возникать как следствие других расстройств психики, например, депрессии, генерализованного тревожного расстройства или хронических стрессов. Кроме того, она может возникать в результате перенесения тяжелого заболевания и страха повторения этой ситуации.

Ранее были раскрыты две главные фобии россиян в интернет-пространстве.

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