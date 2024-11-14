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Хозяйка не узнала своего кота, вернувшегося домой спустя 5 лет

Mirror: в Шотландии кот вернулся домой спустя 5 лет и удивил хозяйку своим видом

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Женщина из Шотландии не узнала своего кота, который сам вернулся домой спустя пять лет, пишет Mirror.

Джанин Яррелл была потрясена, когда ее кот Бубба вернулся домой спустя пять лет. Все это время женщина понятия не имела, где ее питомец, но недавно он был замечен местным жителем под автомобилем .

Бубба, которому сейчас 12 лет, выглядит совершенно иначе из-за спутанной шерсти. По всей видимости, он провел все эти годы на улице, где его подкармливали неравнодушные жители.

«Я не могла поверить, когда увидела фотографию. Мы проверили микрочип, и теперь он снова с нами», — комментирует возвращение питомца Джанин.

Ветеринарный осмотр показал, что кот находится в относительно хорошей форме, а его здоровью ничего не угрожает.

Ранее домашний кот из США выжил, застряв в канализации на два месяца.

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