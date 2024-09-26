Домашний кот выжил, застряв в канализации на два месяца

Кот из США выжил, застряв в канализации на два месяца, пишет HuffPost.

Трехлетний кот по кличке Дрифтер, который, по словам хозяев, известен своей страстью к уличным приключениям, вернулся домой после длительного отсутствия. Владельцы питомца рассказали, что он убежал 18 июля, вероятно, отправившись проверять строительные работы в их районе.

Семейство сразу же начало поиски, развесив объявления и опросив всех жителей района, но безрезультатно, однако через два месяца получили неожиданную новость. Соседские дети сообщили, что слышали мяуканье из ливневой канализации на стройке. Это дало надежду хозяевам кота, и они начали копать землю в указанном месте.

Спустя некоторое время из-под земли показалась лапа, принадлежащая Дрифтеру. Когда кота достали из трубы, он казался живым и невредимым. Ветеринар подтвердил, что несмотря на потерю массы тела, питомец здоров. Сейчас любимец семьи наслаждается домашней жизнью, постепенно набирая прежний вес.

Ранее в США кошка прошла почти 1500 км, чтобы вернуться домой.