Эндокринолог назвала привычки, которые помогут защититься от диабета

Регулярная физическая активность и ограничение потребления сахара и содержащих его продуктов может снизить риск развития сахарного диабета. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила профессор кафедры эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Екатерина Шестакова.

«Нужно приучать и своих детей, и самих себя, если это с детства не было воспитано, к регулярной физической активности. Причем в этом словосочетании важно именно первое слово — регулярность. Необходима умеренно интенсивная физическая нагрузка, такая как ходьба в умеренно-интенсивном темпе, плавание, какой-то небыстрый бег, езда на велосипеде. Такая физическая активность должна у человека быть в течение трех-четырех дней в неделю, и продолжительность ее должна быть не кратковременная, а от 40 минут до часа. То есть если человек вместо общественного транспорта или личного автомобиля выберет пройти какой-то путь пешком, воспользоваться не эскалатором или лифтом, а пройти путь по лестнице, уже, соответственно, сделается более физически активным», — сказала Шестакова.

Минимизировать риск развития диабета также поможет ограничение или исключение из питания некоторых вредных продуктов. Специалист пояснила, что в первую очередь это касается сладостей и жирного мяса.

«Ни в коем случае мы не говорим о голодании, мы говорим о том, чтобы человек самостоятельно ограничил потребление сладких продуктов. В данном случае мы не имеем ввиду фрукты. Они богаты витаминами и важны для нас. А ограничиваем продукты, в которых сахар добавляется при приготовлении. Потребление всех этих продуктов должно быть минимизировано. Вторая группа продуктов, которые стоит избегать, это жирные сорта мяса, переработанное мясо – колбасы, сардельки. Это нужно практически исключить всем нашим пациентам. Избыточное потребление сливочного масла не должно наблюдаться. Сладкие напитки — зачастую этот компонент питания пациенты выпускают из вида. Они это воспринимают как обычную жидкость. На самом деле это очень калорийные продукты», — отметила Шестакова.

Эксперт пояснила, что нельзя выделить конкретный продукт, который снизит риск сахарного диабета. Но что точно стоит сделать, так это увеличить потребление овощей: они не содержат избыточного количества калорий, при этом насыщают и формируют пищевой комок.

«Если мы какие-то продукты и рекомендуем пациентам употреблять в большем количестве, то это чаще всего разнообразные овощи. Их необходимо потреблять до 300–400 грамм в сутки», — добавила Шестакова.

Эндокринолог посоветовала проходить регулярное обследование на предмет сахарного диабета в первую очередь людям с избыточной массой тела и ожирением, а также пациентам старше 45 лет.

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