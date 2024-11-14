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Двое российских подростков ограбили знакомого, надев на голову женские чулки

В Саранске подростки напали с баллончиком на мужчину и отобрали телефон

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Саранске подростки ограбили знакомого, надев на голову женские чулки. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Мордовии.

По версии следствия, нападение произошло 26 августа днем в подъезде дома в Ленинском районе Саранска. Двое подростков, 16 и 17 лет, заранее распределили роли и купили женские чулки для маскировки лиц. Затем они подкараулили мужчину, с которым были знакомы, избили его, применили газовый баллончик и похитили у потерпевшего барсетку с мобильным телефоном.

Нападавших задержали и обвинили в разбое, совершенном группой по предварительному сговору с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Кроме того, следователи доказали причастность одного из несовершеннолетних к краже мобильного телефона у той же жертвы месяцем ранее. Похищенный гаджет изъяли, он был опознан потерпевшим. В ближайшее время фигуранты дела предстанут перед судом.

Ранее в Челябинской области юноша ограбил подростка с помощью газового баллончика.

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