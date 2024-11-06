В Златоусте юноша ограбил подростка с помощью газового баллончика

В Челябинской области молодой человек совершил ограбление, вооружившись газовым баллончиком. Об этом сообщается на сайте СК СКР по региону.

По версии следствия, 2 ноября 18-летний житель Сатки, притворяясь покупателем мобильного телефона, напал на двух несовершеннолетних мальчиков во дворе дома на улице Профсоюзов в Златоусте. Он распылил перцовый баллончик в их сторону и похитил у одного из них телефон стоимостью не менее 70 тыс. рублей, после чего скрылся.

Лличность подозреваемого быстро установили и задержали его в Челябинске. Сообщается, что ранее он уже имел проблемы с законом. Сейчас его подозревают в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни. К настоящему времени юношу уже отправили под арест. Сбора доказательств продолжается.

Ранее грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.