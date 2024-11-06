Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Златоусте юноша ограбил подростка с помощью газового баллончика

Под Челябинском грабитель распылил баллончик в подростков и отобрал телефон

close
Depositphotos

В Челябинской области молодой человек совершил ограбление, вооружившись газовым баллончиком. Об этом сообщается на сайте СК СКР по региону.

По версии следствия, 2 ноября 18-летний житель Сатки, притворяясь покупателем мобильного телефона, напал на двух несовершеннолетних мальчиков во дворе дома на улице Профсоюзов в Златоусте. Он распылил перцовый баллончик в их сторону и похитил у одного из них телефон стоимостью не менее 70 тыс. рублей, после чего скрылся.

Лличность подозреваемого быстро установили и задержали его в Челябинске. Сообщается, что ранее он уже имел проблемы с законом. Сейчас его подозревают в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни. К настоящему времени юношу уже отправили под арест. Сбора доказательств продолжается.

Ранее грабитель получил шесть лет колонии за сорванную прохожим попытку разбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами