Звездный шеф-повар Мартин Репетто заявил, что никуда не пропадал

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто из Аргентины в беседе с «Газетой.Ru» назвал клеветой информацию в СМИ о своей пропаже. По словам Репетто, с ним все хорошо.

«Нет, все это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — сказал Репетто.

15 февраля Telegram-канала Shot сообщил, что о пропаже Репетто в полицию заявила его бывшая жена. Они разошлись в августе прошлого года, но постоянно созванивались. Последний раз Карлос якобы выходил с экс-супругой на связь 28 января.

Репетто — гражданин Аргентины, но уже более 10 лет живет в Москве. В России он стал премиальным шеф-поваром и в разные годы руководил кухнями элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

В марте 2019 года Репетто уже попадал в СМИ — его избили и ограбили на севере Москвы. В полицию аргентинец заявлять не стал, потому что вскоре нашел украденные документы в мусорном контейнере.

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