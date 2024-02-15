Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звездный шеф-повар Мартин Репетто заявил, что никуда не пропадал

Шеф-повар из Аргентины Репетто опроверг информацию о своей пропаже

close
100%
repettocm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто из Аргентины в беседе с «Газетой.Ru» назвал клеветой информацию в СМИ о своей пропаже. По словам Репетто, с ним все хорошо.

«Нет, все это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — сказал Репетто.

15 февраля Telegram-канала Shot сообщил, что о пропаже Репетто в полицию заявила его бывшая жена. Они разошлись в августе прошлого года, но постоянно созванивались. Последний раз Карлос якобы выходил с экс-супругой на связь 28 января.

Репетто — гражданин Аргентины, но уже более 10 лет живет в Москве. В России он стал премиальным шеф-поваром и в разные годы руководил кухнями элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

В марте 2019 года Репетто уже попадал в СМИ — его избили и ограбили на севере Москвы. В полицию аргентинец заявлять не стал, потому что вскоре нашел украденные документы в мусорном контейнере.

Ранее молодая спортсменка пропала в Дагестане после поражения на соревнованиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами