В России стартовал второй образовательный модуль программы «Время Героев»

На базе мастерской управления «Сенеж» начался второй образовательный модуль программы «Время Героев», сообщает пресс-служба Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Также программа будет включать в себя выездной модуль в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп.

В новом модуле участники познакомятся с базовыми принципами формирования экономики и бюджета страны, а также узнают об аспектах выстраивания грамотных коммуникаций государственными и муниципальными служащими.

Один из участников программы, Герой России Юрий Абаев отметил, что с нетерпением ждал начала нового модуля.

«Тот уникальный объем знаний и авторитетные спикеры, которые с нами этими знаниями делятся, — такого опыта больше нигде не получить. Сегодня только первый образовательный день, но я уверен, что впереди нас всех ждет познавательная, глубокая и обширная программа обучения», — сказал он.

Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, коммуникативные навыки имеют важную роль для решения задач.

«Настроенность на диалог, эмпатия и внимание к собеседнику, чувство момента и взаимодействие с подчиненными не менее важны для успеха, чем владение материалом», — сказал он, обращаясь к участникам программы.

Напомним, программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.