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Россияне рассказали о своих любимых мультфильмах детства

«КП»: 41% россиян назвали «Ну, погоди!» любимым мультфильмом детства

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Союзмультфильм

Почти половина (41%) россиян признались, что «Ну, погоди!» был их самым любимым мультфильмом детства среди картин «Союзмультфильма». Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 11 тыс. человек.

Еще 16% отдали предпочтение мультфильму «Жил-был пес», 12% — «Простоквашино». 8% респондентов ответили, что их любимый мультфильм — «Бременские музыканты», 7% — «Летучий корабль».

По 4% голосов набрали сразу три мультфильма: «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и «Ежик в тумане». «Чебурашка» набрал еще 2% голосов, столько же — вариант «другое». Последние уточнили, что в число их любимых мультфильмов входят «Тайна третьей планеты», «Вовка из Тридевятого царства», «38 попугаев», «Попугай Кеша» и другие. Некоторые признались, что любили все картины.

«Абсолютно все мультфильмы любимые. Это шедевры, которые помнятся и любятся много-много лет», — сказала респондентка.

Опрос онлайн-кинотеатра Kion до этого показал, что любимыми персонажами российской мультипликации у жителей страны являются Домовенок Кузя, Винни-Пух, кот Матроскин, а также Заяц и Волк из «Ну, погоди!».

Ранее сообщалось, что мультфильм «Приключения панды» появится в российском прокате.

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