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Россияне ответили, по каким детским занятиям они ностальгируют

Rambler&Co: 42% россиян ностальгируют по играм во дворе

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Shutterstock/Rawpixel.com

Почти половина (42%) взрослых россиян ностальгируют по играм во дворе. Это показал опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и «Союзмультфильма», в котором приняли участие 9,7 тыс. человек (59% мужчин и 41% женщин). С его результатами в преддверии Дня защиты детей ознакомился RT.

Еще 20% опрошенных признались, что ностальгию у них вызывает возможность смотреть мультфильмы в течение всего дня. 16% респондентов скучают по школьным временам, 12% — хотят снова кататься с горки зимой.

Аналитики также установили, что треть участников опроса на регулярной основе пересматривают любимые мультфильмы детства. По результатам опроса, они хотели бы подружиться с Карлсоном, Винни Пухом и Волком и Зайцем из «Ну, погоди!».

«При этом жизненным мудростям пользователи сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошел в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Степу, а 13% — рассудительного крокодила Гену», — добавили аналитики.

Опрос онлайн-кинотеатра Kion до этого показал, что любимыми персонажами российской мультипликации у жителей страны являются Домовенок Кузя, Винни-Пух, кот Матроскин, а также Заяц и Волк из «Ну, погоди!».

Ранее сообщалось, что оскароносные «Унесенные призраками» вернутся в российский прокат.

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