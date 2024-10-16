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Школьник из Ленобласти устроил драку с педагогом на уроке после замечания

В Ленобласти ученик подрался с учителем на уроке физики

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Ленобласти произошла потасовка с участием педагога в одной из местных школ. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Сланцах. По данным источника, 14-летний молодой человек пришел на урок физики и стал донимать соседа по парте, после чего учитель сделал ему замечание. В результате между недовольным учеником и педагогом завязался конфликт.

«Мужчина взял портфель ученика и направился к выходу, спровоцировав агрессию», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, как оба наносят друг другу незначительные удары, но впоследствии молодой человек уходит из аудитории.

Известно, что у школьника есть «особенности развития» и он должен обучаться в специальной школе, но родители переводить молодого человека в другое учреждение «не спешат».

По факту произошедшего в следственном комитете организовали проверку.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ученик опоздал на занятие, учитель попросил его уйти, после чего завязалась драка.

«Администрация школы рассказала, что восьмиклассник обматерил уже всех учителей — противостоять не получается ни у кого», – сообщается в публикации.

По словам директора, в ситуации разбираются сотрудники ПДН.

Ранее на Урале пьяный мужчина зашел в школу и напал на девочку.

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