«ТКС холдинг» переименовали в «Т-технологии»

На внеочередном заседании акционеров «ТКС холдинга» было принято решение о смене названия компании на «Т-технологии». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление фирмы.

Также был изменен тикер на Московской бирже, теперь он будет представлен как «Т» вместо прежнего «TCSG».

Таким образом, тикер фирмы станет первым в России биржевым тикером, состоящим из одной буквы.

Торговля акциями группы по новому тикеру стартует 28 ноября. Обновление тикера в приложениях всех российских брокеров будет осуществлено автоматически.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стала группа «Интеррос» под управлением Владимира Потанина, который приобрел 35% акций. После завершения сделки по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» в августе доля «Интерроса» в группе увеличилась до 41,4%.

Летом 2024 года холдинг провел ребрендинг своих ключевых активов, в частности, Тинькофф Банк теперь именуется Т-Банк. А в начале ноября акционеры одобрили присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала.

Ранее Т-Банк представил экосистему для автомобилистов.