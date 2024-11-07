В России появилась банковская авто-экосистема

Т-Банк запустил первую на рынке полномасштабную банковскую авто-экосистему «Сфера Авто». Об этом сообщил руководитель направления «Авто» в Т-Банке Денис Мусиенко.

Новые функции будут доступны в специальном разделе внутри приложения Т-Банка в виде отдельной сферы обслуживания.

В компании отметили, что «Сфера Авто» — принципиально новый подход к взаимодействию с клиентами, ключевая роль в котором отводится технологиям искусственного интеллекта. Подход заключается в выстраивании новых отношений с пользователем — когда максимум продуктов, сервисов и услуг выстроены вокруг различных базовых сфер жизни человека: покупок, отдыха, путешествий, авто, дома и т.д. В ближайшее время Т-Банк планирует объявить о запуске новых сфер для своих клиентов.



В разделе будет собрана вся информация о транспортном средстве: его визуальный образ с возможностью кастомизации, данные о неоплаченных штрафах, предстоящих записях на ремонт или в автомойку, тратах на авто.

Сервисы, в основе которых лежат ML-модели Т-Банка, составят прогноз трат для каждого владельца авто, помогут накопить на автомобиль, подберут оптимальные предложения по различным продуктам, напомнят о том, когда стоит заправиться или записаться на ТО.

В приложении можно оформить полис автострахования, оплатить топливо, платные дороги, штрафы, выбрать сервисный центр, попросить помощь в нештатной и экстренной ситуации. В будущем там появится возможность вызова эвакуатора.

Также с помощью ИИ автовладелец сможет «примерить» новый образ своего автомобиля, выбрав новый цвет кузова или другую комплектацию дисков.

По словам Дениса Мусиенко, компания переосмыслила подход работы с автомобилистами.

«Так же, как планеты вращаются вокруг солнца, наши продукты и сервисы, объединенные в «Сферу Авто», будут вращаться вокруг потребностей клиентов-автомобилистов. С помощью персонализированных предложений и технологий искусственного интеллекта мы избавим нашего клиента от лишних забот. Наша цель сделать так, чтобы он знал — если возникнет проблема у нас найдется решение - от банальной оплаты штрафов до возможности купить любой товар для своего автомобиля или сам автомобиль», — заявил Мусиенко.

Ранее в октябре директор по развитию сегмента авто в Т-Банке Денис Мусиенко на конференции «Автостата» CarX анонсировал скорый запуск отдельной автоэкосистемы для клиентов банка. Также в сентябре на Восточном экономическом форуме Наталья Русова, директор подразделения «Авто» Сбербанка, сообщила, что компания планирует запустить аналогичную экосистему сервисов для владельцев до конца 2024 года.