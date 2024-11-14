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В Забайкалье воспитатель ударила ребенка по лицу

В Улан-Удэ подвижный четырехлетний мальчик получил от воспитателя в нос

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Global Look Press

Жительница Улан-Удэ пожаловалась на младшего воспитателя детского сада, который посещает ее ребенок. По ее словам, педагог ударила ее сына по лицу так, что у него пошла кровь. Об этом родительница рассказала в беседе с изданием «Ариг Ус».

Все произошло в одном из детских садов Октябрьского района. Женщина утверждает, что сын сам сообщил об этом, когда его забирали из учреждения, а его слова подтвердили одногруппники, а также записи с камеры наблюдения, установленной в помещении. На записи видно, как в какой-то момент педагог подходит к детям, сидящим вдоль стены, и грубо трогает за лицо воспитанника.

«Как я поняла, дети на этом стульчике должны сидеть и не вставать. Они, конечно, активные, туда-сюда бегали. И если кто-то привстанет или что-то еще, их за это ругают. Вечером я просто для себя убедилась, что у него, действительно, была кровь из носа. Остатки крови были внутри носика», — поделилась мать ребенка.

После случившегося женщина обратилась в полицию, а также другие ведомства. В пресс-службе республиканского МВД подтвердили факт обращения и отметили, что проводят проверку.

Ранее на Ставрополье мать обвинила воспитателей детсада в применении электрошокера к ее сыну.

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