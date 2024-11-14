Россиянам назвали вид мяса, снижающий риск деменции

Куриное мясо имеет больше преимуществ, чем говядина или свинина. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, курица содержит меньше насыщенных и трансжиров, при этом больше белка и железа.

«Это способствует профилактике сахарного диабета. Сейчас вышли рекомендации по питанию для профилактики нейродегенеративных заболеваний, в том числе Альцгеймера, и ученые советуют один раз в неделю красное мясо, и несколько раз в неделю мясо птицы (от трех до пяти раз)», — рассказала Дианова.

В целом необходимо сокращать потребление красного мяса и переходить на птицу, заключила специалист.

Белки, жиры и углеводы составляют основу рациона. От их правильного соотношения зависят здоровье и качество жизни человека, а дефицит или переизбыток одного из нутриентов приводят к различным болезням. В чем главная польза белка и в каких продуктах его содержится больше всего — в материале «Газеты.Ru».

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