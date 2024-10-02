Россиянам назвали продукты, которые полезно есть перед сном

Многие люди отказываются от еды перед сном, даже если чувствуют голод, так как считается, что это вредно и способствует набору лишнего веса. Однако некоторые продукты не только не вредят фигуре, но и приносят организму пользу при потреблении перед сном, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты считают допустимым и даже полезным есть перед сном овощи, причем в любом виде – сырые, жареные, тушеные. Они должны быть основой рациона. Вечером можно сделать овощной салат с заправкой из растительного масла, или рагу – от такого ужина лишние килограммы не прибавятся, уверены эксперты. Они рекомендуют сделать выбор в пользу зелени, огурцов, томатов, брокколи, перца и капусты.

Еще один полезный продукт перед сном – это клубника, на переваривание которой тратится больше калорий, чем она содержит. Ее рекомендуется добавлять в десерты, готовить из нее суп и есть в свежем виде.

Также полезно ужинать индейкой или курицей, самый идеальный вариант – в тушеном или вареном виде. Многие диетологи советуют утолять вечерний голод куском такого мяса, которое, в отличие от красного, содержит пептидный гормон глюкагон, который помогает организму отсрочить процесс преобразования жиров и углеводов в энергию.

Еще одним полезным для вечернего перекуса продуктом являются яйца. В них соблюден баланс белка и полезных жиров, они быстро перевариваются и приносят организму пользу, считают эксперты.

Ранее диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на ужин.