Российский пенсионер отдал все накопления мошенникам и едва не продал ради них квартиру

Пожилой мужчина из подмосковного Королева стал жертвой мошенников — он передал им свои сбережения, продал машину и собирался продать квартиру, но его смог переубедить риелтор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, с 65-летним мужчиной связался лжесотрудник ФСБ: он напугал пенсионера тем, что мошенники взломали его кабинет на Госуслугах, заблокировали его банковские счета. Сам же пенсионер стал фигурантом уголовного дела. Далее собеседник предложил пенсионеру в следственных действиях: он должен был выполнять все указания «правоохранителя» и, самое главное, держать это в тайне.

Аферист убедил его закрыть все вклады, приобрести новый телефон, установить на него необходимые приложения и через них перевести снятые со вкладов деньги. Далее мужчина продал автомобиль и также перевел деньги мошенникам.

Следующим шагом должна была стать продажа квартиры.

«Благодаря действиям риэлтора, который пришел на осмотр квартиры в сопровождении уже реальных сотрудников полиции, пенсионера удалось убедить, что он попал под влияние мошенников», — рассказали в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составила 15,3 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать 22-летнего соучастника аферистов — средства поступали на его счета, после чего он оставлял часть суммы себе, а остальное переводил другим участникам преступной группы.

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