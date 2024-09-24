Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест

Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Басманного суда Москвы.

Как отмечает агентство, за два дня суд арестовал 30 обвиняемых и уже начал регистрировать их апелляционные жалобы. Всего на обжалование ареста у обвиняемого или его защитника есть три дня, однако, если жалоба отправлена по почте вовремя, но еще не успела дойти до суда, то срок будет восстановлен.

По данным РИА Новости, следствие пока установило не всех участников организованной группы, напавшей на офис Wildberries в Москве.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Ранее три фигуранта «дела Wildberries» признали вину.