Пара купила дом и нашла в саду бункер времен Второй мировой войны

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Пара из Англии купила дом и нашла в саду бункер времен Второй мировой войны, пишет Daily Mail.

Супруги Кэтрин и Лиам Милберн из Уилтшира рассказали, что под их летним домиком в саду был обнаружен бункер, построенный во времена Второй мировой войны. Открытие произошло во время работ по благоустройству сада.

Супруги предполагают, что это бункер Андерсона — металлическое укрытие, которое в свое время использовалось для защиты от вражеских бомбардировок. Всего в Великобритании сохранилось лишь около 14 таких сооружений.

«Когда мы нашли ступеньки, были в полном восторге. Теперь мы планируем сохранить бункер и превратить его в нечто особенное», — делится Кэтрин.

Школа, в которой учатся дети пары, заинтересовалась исторической находкой и хочет организовать экскурсию для учащихся.

«Нам нравится идея сохранить эту историю в нашем саду», — добавили муж с женой.

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