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Арестованному экс-главе района Петербурга запретили посещать здание администрации

Суд запретил экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку посещать администрацию

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СК РФ по г. Санкт-Петербургу

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Оверчуку запрет определенных действий на весь период предварительного расследования», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до окончания расследования ему запрещено выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, а также посещать здание администрации Адмиралтейского района. Помимо этого, фигуранту дела запрещено говорить с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми. Кроме того, ему нельзя пользоваться интернетом и услугами почты.

13 ноября Оверчука задержали по делу о получении взятки в 8 млн рублей. По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, который выполнял работы по благоустройству в районе. При выполнении госконтрактов бизнесмен, как утверждается, передавал средства подозреваемому через его заместителя Игоря Комарова. Сообщалось, что главе Адмиралтейского района в здании администрации было передано не менее 5% от общей стоимости сделки.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в размере 3 млн рублей.

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