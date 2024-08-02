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Российского полицейского задержали за взятку 3 млн рублей

В Петербурге полицейского подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудника полиции подозревают в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по городу.

По предварительной версии, с мая 2023 года по август 2024 года правоохранитель, занимая должность инспектора отдела по исполнению административного законодательства, получил от предпринимателей около 3 млн рублей. За вознаграждение полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю напитками из киосков, оборудованных в машинах, в Адмиралтейском районе.

«1 августа при передаче части взятки в размере 287 тысяч рублей подозреваемый был задержан», — рассказали в ведомстве.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Петербурге за взятку от бизнесмена задержали инспектора транспортной полиции.

Ранее курганский полицейский с супругой попались на производстве наркотиков у себя дома.

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