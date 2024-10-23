Химик объяснил, мог ли болотный газ стать причиной трагедии в Ташкенте

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» прокомментировал возможную причину трагедии в Ташкенте. Согласно одной из версий, российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник смертельно отравились болотным газом, который попал в вентиляцию их гостиничного номера.

«Болотным газом принято называть метан, он же природный газ. Это простейший углеводород. Он знаком тем, у кого дома есть газовая плита. Он без цвета и запаха, его никак не почувствовать человеку. К тому же метан — один из самых малотоксичных газов из всех углеводородов», — отметил эксперт.

По его словам, если метана будет в воздухе очень много, человек может почувствовать недомогание, головокружение или головную боль, но случаи летального исхода очень редки. Стоит задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания, считает специалист.

20 октября тела трех человек нашли в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. Это были двое граждан России — журналистка Инесса Паперная 1977 года рождения, сотрудничавшая с интернет-изданием «Лента.ру» и журналом «Профиль», и ее спутник Максим Радченко 1979 года рождения. В другом номере обнаружили тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения.

Тела погибших россиян будут отправлены на родину после завершения судебно-медицинской экспертизы. По одной из версий они могли отравиться болотным газом, который попал в вентиляцию отеля во время чистки бассейна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мать погибшей в Ташкенте россиянки высказалась о трагедии.