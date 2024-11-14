Роженица впала в кому и умерла вместе с ребенком в российском роддоме

В роддоме Магнитогорска 29-летняя роженица умерла вместе со своим ребенком. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону сообщает ТАСС.

По информации агентства, инцидент произошел 12 ноября в медицинском учреждении во время своевременных родов женщины. Роженица погибла вместе с ребенком. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты, назначены необходимые судебные экспертизы.

Минздрав указал на необходимость проведения внутреннего контроля качества медицинской помощи, оказанной пациентке в роддоме, где все случилось. Действиям медиков будет дана оценка.

Подруга умершей рассказала, что супруга роженицы несколько часов уверяли, что она спит, передает Ura.ru. Однако оказалось, что ребенок умер, а его жена находилась в тот момент в коме. Позже она скончалась после операции.

По данным агентства, это не первая трагедия в роддоме №1 за этот год. Там же в январе и марте еще двое детей погибли в утробах матерей.

Ранее российский подросток рассказал, что мать родила двойню, но дети пропали.