На Украине водитель прокатил сотрудника военкомата на капоте

В Харькове водитель «прокатил» на капоте сотрудника ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, военком пытался достать мужчину из машины на блокпосте для мобилизации.

Накануне «Страна» сообщила о мобилизации языкового инспектора с тревожно-депрессивным расстройством в Одессе. Мужчина в своих социальных сетях рассказал, что сотрудники ТЦК отвезли его в учебную часть «Десна». При этом свой призыв на службу он назвал незаконным, так как из-за проблем с психическим здоровьем ему была положена отсрочка.

В тот же день депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что власти страны планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тыс. граждан. Как рассказал парламентарий, Киеву нужен этот шаг, чтобы дотянуть до официального вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.