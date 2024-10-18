Россиянам объяснили, как снизить тревожность и избавиться от стресса

Занятия спортом и физические нагрузки способны значительно снизить уровень тревожности и помогают человеку справиться со стрессом. Хорошо влияют на нервную систему и техники дыхания, рассказала RT директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) HealthNet («Хелснет») Елена Мазанкина.

Регулярные занятия спортом способствуют выработке эндорфинов, за счет чего человек может быстро избавиться от лишнего напряжения. Для такого эффекта достаточно по полчаса в день посвящать умеренной нагрузке – к примеру, прогулке, бегу, спорту, пояснила специалист.

Еще один важный инструмент – это дыхание. Различные дыхательные практики и упражнения успокаивают нервную систему, позволяя человеку вновь начать мысли ясно и трезво. Не менее важную роль играют режим сна, правильное питание – это все важно не только для физического здоровья, но и ментального состояния, подчеркнула Мазанкина. Она посоветовала использовать для налаживания образа жизни современные технологии.

«Приложения для медитации, когнитивно-поведенческой терапии, а также приложения трекинга настроения способны помочь пользователю осознать свои эмоции, предложить техники расслабления и заметить закономерности в своем состоянии», — отметила психолог.

Если человек столкнулся с ощущением постоянной усталости и не может от него избавиться, а также страдает от трудности в контроле эмоций, то ему стоит обратиться за психологической помощью, заключила врач.

Исследователи до этого выяснили, что более половины российских родителей испытывают постоянный стресс из-за необходимости соблюдать баланс между трудовыми задачами и семейными обязанностями по воспитанию детей. Около 52% принимавших в опросе россиян признались, что у них не остается времени на полноценный отдых.

Ранее ученые раскрыли, как тревожность связана с генетикой.