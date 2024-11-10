В Нижегородской области банда семиклассников нападает на прохожих ради развлечения

В Нижегородской области устанавливаются личности подростков, которые избивают прохожих на улице, банда семиклассников снимает нападения на видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода подростки избивают прохожих ради развлечения. Школьники снимают нападения на видео и выкладывают их в сеть, сообщили очевидцы произошедшего.

По данным местных СМИ, дети учатся в седьмом классе в школе №169, личность одного из хулиганов уже удалось установить. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина напал на несовершеннолетнего из-за его прически. Юноша упал на землю и потерял сознание, в это время пьяный злоумышленник набросился на его друга, у которого впоследствии диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и множественные ушибы, а также наложили швы в трех местах. Избитым молодым людям помогли прохожие.

Ранее подростки толпой избили мужчину, который выпивал на детской площадке.