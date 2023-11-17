Виновника обрушения дома в Астрахани вычислили по объявлению. В подъезде также нашли мешки

Предварительной причиной обрушения жилого дома в Астрахани стал ремонт однокомнатной квартиры на первом этаже. Владелец помещения объединил кухню и жилую зону, снеся несущую стену, что спровоцировало ЧП. Виновника нашли местные жители, которые проверили объявления о продаже квартир в их доме сразу после обрушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пятиэтажный жилой дом на Вокзальной улице в Астрахани обрушился из-за незаконной перепланировки одной из квартир на первом этаже. Об этом сообщает СУ СК по Астраханской области.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении.

По данным Mash, через несколько часов после случившегося жильцы обрушившегося дома решили узнать, кто виноват в произошедшем. Они увидели объявление о продаже квартиры в их доме. Судя по фотографиям, из 30-метровой однокомнатной квартиры сделали студию. Это возможно только при снесении несущих стен. Жильцы говорят, что ремонт в квартире сделали недавно. Вероятно, именно это и стало причиной обрушения.

Mash пишет, что в объявлении продавец говорит о наличии у него всех необходимых документов. Также он указал, что в квартире есть газовый нагреватель. Если продавец предоставил правдивые данные, предстоит выяснить, кто разрешил объединить без возведения перегородки кухню с газовой плитой и жилую комнату. Кроме этого, необходимо установить, действительно ли в квартире на первом этаже снесена несущая стена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. В результате обрушения дома погибла 84-летняя женщина.

Под обломками не осталось людей

Обрушение произошло вечером 16 ноября. В доме рухнули третий и четвертый подъезды.

Региональный МЧС в Telegram-канале сообщил, что утром 17 ноября установлено местонахождение всех проживающих в доме граждан, никто не пропал. Таким образом, сейчас под завалами нет людей.

Спасатели продолжают разбор поврежденных строительных конструкций. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в Telegram-канале, что по состоянию на 02:30 разобрали 25% завалов. По предварительной оценке, полностью завершить работы удастся к 14:00. По словам Бабушкина, пострадавшим материально помогут и в кратчайшие сроки предоставят жилье.

Губернатор уточнил, что введен региональный режим ЧС: больницы, министерства и экстренные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Глава Астрахани Олег Полумордвинов написал в своем Telegram-канале, что для пострадавших организован сбор вещей.

Жильцы первыми подняли тревогу

По данным Mash, еще 15 лет назад жильцы стали жаловаться на состояние дома. Тогда у здания отошла стена, а службы установили временные заплатки. В 2020 году в доме провели, как сказали жителям, капитальный ремонт.

16 ноября за полчаса до случившегося жильцы увидели трещину. Они сообщили о произошедшем и многие успели заранее эвакуироваться. Одними из спасшихся стали родственники стилиста Омара Байрамова, сообщает Life со ссылкой на Shot. Он работал с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Стилист назвал астраханских чиновников «моральными уродами» из-за состояния домов в родном городе.

Очевидица эвакуации дома рассказала, что среди людей не было паники.

«Даже не поняла сразу, что произошло, пока пыль столбом не поднялась и люди во дворе не закричали. Криков не слышно. Жильцы говорят, что да, трещины были давно. Пострадавших не видела. Эвакуировали всех быстро и четко. Паники не было», — рассказала женщина в беседе с «Газетой.Ru».

Мешки в подъезде изучают следователи

Мэр Полумордвинов сообщил губернатору Бабушкину, что в обрушившихся подъездах нашли мешки со строительным мусором, кирпичом и гипсолитовыми плитами. Находку передали следователям, они разбираются в произошедшем, сообщает телеканал «Звезда».

Представитель минстроя Астраханской области рассказал РИА Новости, что обрушившийся дом построили в 1962 году, в нем было пять этажей, 80 квартир. Перекрытия дома деревянные.

В 2018-2019 годах в здании проводился капитальный ремонт крыши и фасада.