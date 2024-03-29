Стало известно, что изменится в правилах перепланировки квартир с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу новые правила перепланировки квартир, которые упрощают жизнь тем, кто сделал или планирует ремонты. О том, что меняется в российском законодательстве, «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.

С 1 апреля закон «О государственной регистрации недвижимости» упрощает жизнь тех, кто хочет объединить несколько комнат в квартире или даже несколько квартир в одну, сказала юрист.

«Ранее это приравнивалось к реконструкции. И было много проблем, если комнаты объединялись без согласований, дела доходили до суда. Теперь этот вид переустройства относится к перепланировкам. И его не надо согласовывать с соседями, если не затронут тамбур,» — отметила Нигматуллина.

Теперь все изменения в квартире нужно вносить в Единый госреестр. Это должны делать органы местного самоуправления: они составляют акт, а потом сами направляют его в регистрирующий орган, уточнила Нигматуллина.

Юрист напомнила о штрафах за незаконную перепланировку квартиры с 1 января 2024 года. Штрафы начинаются от 2–2,5 тыс. руб., но контролирующие органы могут выписывать штраф многократно — ежемесячно, если нарушения не будут устранены, подчеркнула юрист. При очень грубых нарушениях в перепланировке квартира может быть изъята у владельца и продана с торгов, а узнать о перепланировке контролирующие органы могут из жалоб соседей или после визита представителя управляющей компании в квартиру, сказала Нигматуллина.

Она напомнила, какая перепланировка жилья допустима в РФ. Присоединять к жилой площади балкон или лоджию нельзя. Допустим лишь вариант, когда существует дверной проем между теплой площадью или же пространство делит раздвижная дверь. Можно изменить расположение раковины на кухне, при соблюдении определенных норм увеличить комнату за счет туалета, объединить санузел и душевую. Но нельзя снести стену между кухней и комнатой для того, чтобы создать единое пространство, при наличии газовой плиты в квартире. Также недопустим снос в квартире несущих стен, сказала юрист.

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