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В Совфеде призвали ужесточить наказания за мошенничество с использованием ИИ

Сенатор Пушков: за мошенничество с ИИ нужно наказывать намного жестче

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Depositphotos

Мошенничество с использованием искусственного интеллекта уже достигло промышленных масштабов, злоумышленники превратили свои действия в «бизнес». У россиян уже украли до 250 млрд рублей, наказание за это преступление нужно сделать в разы жестче, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мошенники организуют целые центры, работающие против россиян, причем они находятся, в том числе, в Европе, но под крышей госслужб Украины, отметил сенатор. Он назвал такое выманивание денег одной из форм действий против России.

«Мы считаем, что нужно ужесточить наше законодательство, касающееся мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Потому что сейчас уже это мошенничество — это уже не группы какие-то отдельные, а это уже фабрики с использованием ИИ», — подчеркнул Пушков.

Он объяснил, что если обычно оператор может совершить в день по 300–500 звонков, то у ИИ их количество может достигать 50-60 тыс. звонков в день. Это уже промышленные масштабы, поэтому нужно принимать соответствующие законы и жестче наказывать за такие преступления, заключил сенатор.

Напомним, по данным МВД на начало сентября, в России зафиксировано более 1,5 млн киберпреступлений. У жителей украли и вывели за границу 350 млрд рублей за три года. Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году.

Ранее Сбер вернул россиянам более одного миллиарда рублей со счетов дропов.

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