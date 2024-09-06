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Стало известно, какую сумму денег мошенники вывели из России за три года

МВД РФ: за три года похищено и выведено за границу свыше 350 млрд рублей

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Depositphotos

Более 1,5 млн киберпреступлений совершено в России с 2022 года. У россиян украли и вывели за границу 350 млрд рублей за три года. Об этом рассказал на ВЭФ замначальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов, передает НСН.

Полтора миллиона преступлений – это примерные цифры, их может быть больше, так как многие могли не попасть в статистику, подчеркнул Филиппов.

«Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году. А за последние три года похищено и выведено за границу более 350 миллиардов рублей», — сообщил он.

Он также напомнил, что в «Сбербанке» сообщали о 250 млрд рублей, украденных за год, однако подчеркнул, что с учетом скрытых преступлений этот показатель также может оказаться больше. Это в том числе происходит из-за слива персональных данных россиян, которые попадают в руки мошенников и используются другими странами.

Напомним, в МВД сообщали, что 90% всех киберпреступлений совершаются из украинских кол-центров с использованием технологий НАТО. При этом по данным Генпрокуратуры, киберпреступления, в том числе телефонные и онлайн-мошенничества, составили треть всех преступлений, которые были зарегистрированы в России. В МИДе подчеркнули, что главная проблема – это незащищенность персональных данных россиян.

Ранее в СПЧ призвали помогать жертвам кибермошенников за счет средств Украины.

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