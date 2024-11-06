В Приморье местный житель устроил в подъезде резню, три женщины в больнице

Во Владивостоке трем женщинам понадобилась медицинская помощь после нападения злоумышленника. Мужчину задержали по горячим следам. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Информацию об инциденте в одном из домов на улице Русской передал сотрудник скорой. Он рассказал, что 68-летняя женщина получила ножевое ранение и доставлена в больницу. В ходе выяснения обстоятельств случившегося, оперативники установили, что женщина пострадала от рук неизвестного, который напал на двух ее соседок в подъезде. Пенсионерка услышала крики и пришла девушкам на помощь, в итоге пострадала сама — мужчина напал на нее с ножом. Также в больницу на скорой забрали одну из соседок пожилой женщины. Чуть позже к врачам самостоятельно обратилась третья потерпевшая.

Подозреваемого задержали, им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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