Власти Испании выделят более €10 млрд в рамках помощи пострадавшим от наводнений

Правительство Испании выделит около €10,6 млрд в рамках первого пакета помощи пострадавшим от наводнений. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании Совета министров. Средства будут предоставлены домохозяйствам, компаниям, индивидуальным предпринимателям и местным учреждениям.

Общий объем инвестиций всех этих первых принятых мер превысит €10,6 млрд, сообщил Санчес.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Причиной наводнения могло стать глобальное потепление, заявили в организации World Weather Attribution (WWA). Экстремальные и разрушительные штормы будут появляться в регионе все чаще, прогнозируют эксперты.

Ранее в Испании сообщили об отмене 50 рейсов из-за плохой погоды.