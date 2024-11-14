Супруги из Австралии нашли в своей спальне спящую коалу, лежавшую на кровати

Супруги из Австралии нашли в своей спальне коалу, которая лежала на их кровати, пишет UPI.

В Рослин-Парке пара вернулась домой после полуночи и обнаружила в своей спальне неожиданного гостя — коалу. Супруги сделали несколько фотографий с животным, после чего опубликовали снимки в соцсетях, развеселив пользователей.

По словам хозяйки дома, в тот момент она была сильно напугана и настолько растеряна, что «забыла, как говорить по-английски».

«Я подумала: «О, боже, в моей спальне коала», — вспоминает австралийка.

Муж женщины попытался удержать коалу с помощью своей одежды, но, по ее словам, животное быстро схватило ткань. В панике она позвонила спасателям, одновременно пытаясь объяснить ситуацию.

В конечном счете, специалистам по дикой природе удалось выманить коалу из дома, и она перебралась на дерево во дворе пары.

«Теперь он часть семьи», — шутят супруги.

Ранее ученые выяснили, как лучше спасать пострадавших от пожаров коал.