Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников, которые обвиняются в убийстве с особой жестокостью не менее трех человек в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, убийство мирных жителей произошло в августе. В деле фигурируют солдаты из состава оперативно-тактического управления «Север» 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады и иных украинских формирований.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о наемничестве и другим статьям.

Накануне СК возбудил уголовное дело в отношении солдат ВСУ, причастных к обстрелам эвакуационных пунктов в Курской области. По данным следствия, удар проводился из Большесолдатского района Курской области. В результате инцидента, по информации ведомства, были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Сальдо обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Херсоне.