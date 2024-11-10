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Ученые назвали продукты, снижающие риск депрессии

JAD: богатая спермидином еда улучшает психическое здоровье

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Пресс-служба ресторана «Онегин»

Китайские ученые из Харбинского медицинского университета обнаружили связь между натуральным веществом спермидином и снижением риска депрессии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD). 

Спермидин — природное соединение, которое содержится в различных продуктах питания, включая соевые бобы, красную фасоль, зародыши пшеницы, фундук, горох, грибы, шпинат, цветную капусту, брокколи, миндаль, фисташки, каштаны, рис, белый хлеб, яблоки, бананы, авокадо и киви. Также спермидин есть в продуктах животного происхождения: говядине, курятине, свинине, мясе индейки и утки, молоке и яйцах.

Спермидин входит в группу молекул, называемых полиаминами. Они необходимы для здоровья клеток и играют ключевую роль в поддержке клеточных процессов, таких как рост, восстановление и защита от стресса.
Известно, что спермидин поддерживает долголетие клеток, вызывая аутофагию, помогающую клеткам удалять поврежденные компоненты и оптимально функционировать.

В новом исследовании ученые проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания, охватившего более 19 тыс. человек за период с 2005 по 2014 год.

Участники предоставили информацию о своем рационе. Затем данные сопоставили с известным содержанием спермидина в различных продуктах питания для оценки суточного уровня потребления.

Анализ показал, что участники с более высоким потреблением спермидина реже сообщали о симптомах депрессии, чем те, у кого уровень потребления был ниже.

Эта связь сохранялась для разных типов продуктов, богатых спермидином. Результаты подтвердили с помощью статистических моделей, показавших, что у участников из группы с самым высоким потреблением спермидина были более низкие шансы на депрессию, чем у участников из группы с самым низким потреблением.

Ранее ученые посоветовали рацион, помогающий избавиться от осенней хандры.

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