«Плесень и пылевые клещи»: врач назвал места в доме, которые опасны для аллергиков

Для аллергиков может быть опасным просто пребывание в доме – там, где скапливается пыль. Обычно это стены, мягкая мебель и цветочные горшки. Постоянное присутствие аллергенов может привести к хроническому воспалению, предупредил в беседе с «Москвой 24» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В течение всего года в любой квартире скапливаются такие аллергены, как пылевые клещи и споры плесневелых грибов. Первые размножаются в постельном белье, мебели, в коврах и так далее. А вторые селятся на стенах, в трубах, в почве цветочных горшков. При размножении они выделяют в воздух споры, которые являются аллергенами. В итоге склонный к аллергии человек начинает кашлять, чихать, у него появляются одышка.

«Постоянное присутствие аллергенов вызывает хронические воспаления, что нередко приводит к инвалидности. Например, выраженные респираторные аллергии у детей начинаются на третьем-четвертом году жизни», — пояснил Болибок.

По его словам, если ничего не предпринять в этот момент, то может развиться бронхит и бронхиальная астма.

Чтобы это предотвратить, нужно регулярно проводить влажную уборку, менять чаще постельное белье, стирая его при 60 градусах с акарицидными средствами, которые убивают клещей. А если вдруг в квартире обнаружена плесень, нужны срочные меры – следует провести дезинфекцию, избавиться от сырости, провести косметический ремонт со свежими обоями.

Также Болибок посоветовал использовать фильтры для очистки воздуха от пылевых клещей.

Напомним, врачи предупреждают, что аллергия может неожиданно появиться во взрослом возрасте после контакта с возбудителем. Особенно часто такое происходит во время или после путешествий, когда человек оказывается в незнакомой среде, а также при смене типа питания или материалов одежды. Причем ее проявления могут быть сопряжены с тяжелыми состояниями – например, анафилактическим шоком, причем у людей, от которых этого не ждали.

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