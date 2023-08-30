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Россиян предупредили об опасности пыли в квартире

Врач Чернышова: пыль в квартире может вызвать аллергию

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Depositphotos

Пыль, которая скапливается в квартире, может переносить вредные микроорганизмы и приносить вред здоровью. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Пыль в квартире попадает в дыхательные пути и часто вызывает аллергию. Развивается бронхиальная астма в случае предрасположенности. Этим людям нужна особая организация быта, чтобы пыль исключить по максимуму», — пояснила специалист.

По ее словам, аллергия на пыль может проходить в виде чихания и кашля. Помимо этого, осторожность с накапливанием пыли следует соблюдать и тем людям, у которых есть легочные заболевания, продолжила Чернышова. Она призвала делать уборку регулярно для того, чтобы не допустить негативного влияния пыли на состояние здоровья.

Врач-терапевт и пульмонолог клиники «Медассист» города Курск Елена Шапкова до этого говорила, что постоянное наличие пыли в воздухе со временем может вызывать аллергию даже у абсолютно здорового человека, а также привести к опасным заболеваниям, например пневмокониозу.

Ранее в России нашли способ очистки воздуха от строительной пыли.

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