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Врач объяснил, почему аллергия неожиданно появляется во взрослом возрасте

Врач Эдигер: аллергия у взрослых резко появляется из-за контакта с возбудителем

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Freepik.com

Аллергия – это такое заболевание, которое может неожиданно появиться во взрослом возрасте после контакта с возбудителем. Особенно часто такое происходит во время или после путешествий, когда человек оказывается в незнакомой среде, а также при смене типа питания или материалов одежды, рассказал врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер Общественной Службе Новостей.

Аллергия по-прежнему остается одной из самых непредсказуемых и мало изученных тем в медицине. Ее проявления могут быть сопряжены с тяжелыми состояниями – например, анафилактическим шоком, причем у людей, от которых этого не ждали.

«Это означает, что каждый из нас теоретически после первого контакта с аллергеном может получить состояние аллергической настороженности, то есть готовности к выходу в виде острой аллергии при повторном контакте», — объяснил врач.

Часто звучат сообщения о неожиданных случаях, когда людям вдруг становилось плохо и их не могли спасти. По мнению Эдигера, на самом деле это были не совсем неожиданные ситуации – скорее всего, им предваряли отек Квинке или анафилактический шок.

В любом случае нужно учитывать риски появления аллергии, узнать, как она выражается. Для людей, которые с ней не встречались, ее симптомы могут стать сюрпризом, а это уже опасно, заключил Эдигер.

Напомним, аллерголог-иммунолог рассказала «Газете.Ru», что одной из основных проблем аллергиков осенью являются опавшие листья, которые становятся идеальной средой для размножения плесени. Главным аллергеном, содержащимся в опавшей осенней листве, является плесень, поэтому склонным к аллергии людям лучше не собирать букеты из опавшей листвы, не делать гербарии и отказаться от осенних фотосессий в лесу.

Ранее россиянам рассказали, что провоцирует осеннюю аллергию.

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