«Страшно было ездить»: жительница Крыма рассказала о состоянии обрушившегося моста

Обрушившийся автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма был не освещен и находился в аварийном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Ирина.

«Муж мой был в этот момент там, он ехал с работы. Он только слышал, как кричали, чтобы не ехали, что моста нет, он рухнул. Муж был в паре метров от этого ужаса, водителя фуры он не видел, так как тот находился с другой стороны моста. Муж видел только, как он кричал и махал руками, чтобы машины не ехали. Если бы не водитель фуры, то я не знаю, что было бы с моим мужем. Я благодарна этому водителю. Действительно, мост был аварийный, по нему было страшно ездить и не было никакого освещения. Конечно, муж испугался, представьте, упасть в пропасть из-за халатности нашего руководства. Пусть они говорят, что из-за загруженности фуры рухнул мост, нет, это все неправда», — сказала она.

Вечером 13 ноября автомобильный мост обрушился на дороге Джанкой — Маслово. По данным МЧС, он упал на железнодорожные пути. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. В результате происшествия пострадали два человека, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, а второй получил помощь на месте.

По данным СК Крыма и Севастополя, причиной обрушения стало движение перегруженного большегруза. Как рассказал РЕН-ТВ начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин, фура перевозила почти на 13 тонн больше допустимого веса.

Ранее в Смоленской области мост обрушился вместе с автомобилями.