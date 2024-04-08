Мост с машинами рухнул в Смоленской области, есть пострадавшие

В Смоленской области мост рухнул вместе с находившимися на нем машинами, пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Вязьме. Панинский мост обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

По предварительным данным Telegram-канала, в результате произошедшего пострадали три человека, включая ребенка. Двое из них — водители грузовика и легковушки, которые рухнули на землю вместе с мостом. Информации об их состоянии не поступало. Кроме того, маленькая девочка получила перелом конечности. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.