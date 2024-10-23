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Стало известно, какие подработки россияне считают самыми выгодными

RT: россияне составили рейтинг самых выгодных и перспективных подработок

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Shutterstock

Самым прибыльным и перспективным для карьеры видом подработки россияне считают фриланс – об этом сообщили 37% участников соответствующего опроса. В качестве примеров подходящих для такой работы сфер они назвали графический дизайн и копирайтинг, цитирует RT результаты исследования.

На втором месте рейтинга лучших подработок разместилась интернет-торговля, за которую отдали голоса 32% россиян, на третьем – онлайн-программирование (27%).

В пятерку перспективных подработок также вошли рабочие специальности – к примеру, такие профессии, как слесарь, сантехник и сборщик мебели (27%), а пятое место заняли представители техподдержки на удаленке (20%).

За подработки в соцсетях и сферу контент-маркетинга проголосовали 18%, столько же назвали работу курьером или водителем такси. Клининг-услуги и ремонт перспективными считают 16% опрошенных. Еще 13% выбрали другие варианты, в том числе, к примеру, это собственный бизнес, юридические и бухгалтерские услуги.

Исследование аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» подготовили на основе ответов более 3,5 тыс. человек со всей страны.

Напомним, практически треть россиян признались, что подрабатывают (29%). Из них четверть человек совмещают дополнительную работу с основной, а другие заявили, что подработка является их основным источником дохода. Не занимаются дополнительной работой, но планируют сделать это в будущем 34% россиян, а еще 37% не собираются искать подработку.

Ранее стало известно, сколько россиян скрывают от начальства подработку.

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