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Российские компании заявили о трудностях с поиском сотрудников на подработку

Больше половины компаний из РФ искали сотрудников на подработку

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Shutterstock/Ground Picture

Больше половины опрошенных российских компаний (56%) искали сотрудников на подработку или аутсорс. Так чаще всего отвечали представители микро (68%) и среднего бизнеса (59%). Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

40%, наоборот, этого не делали и не планируют, а 4% организаций будут искать в ближайшее время.

Среди тех, кто искал сотрудников на подработку, 52% постоянно сталкивались с трудностями. Так чаще всего отвечали представители крупного (60%) и микробизнеса (54%).

32% представителей бизнеса признались, что проблемы возникали иногда. Этот ответ был популярнее у среднего бизнеса (54%). 16% никогда не сталкивались с трудностями при поиске работников. Среди них 22% представителей малого и 20% крупного бизнеса.

Больше половины опрошенных (60%) из трудностей отметили небольшое количество откликов на вакансию. Нерелевантные отклики беспокоят 53% компаний. 42% пожаловались на долгое закрытие вакансий. 22% отметили, что у соискателей слишком много требований. Мало площадок для размещения вакансий волнует 14% респондентов, а 13% отметили проблемы с оформлением и оплатой работы.

Ранее выяснилось, что работа вдали от дома перестала пугать россиян.

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