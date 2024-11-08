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Еще в одном российском регионе студенткам захотели платить за рождение детей

В Хабаровском крае студенткам захотели платить 100 тыс. руб. за рождение детей

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Shutterstock

В Хабаровском крае студенткам будут выплачивать 100 тыс. рублей за рождение детей. Об этом говорится в заявлении на сайте регионального правительства.

Депутаты региона поддержали инициативу. Уточняется, что выплату смогут получить те девушки, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, учась очно в организациях высшего или профессионального образования.

На финансирование идеи в следующем году предлагают выделить 40 млн руб., но местные депутаты пока не разработали соответствующий законопроект.

Депутаты подчеркнули, что за январь — август 2024 года в регионе родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Заместитель министра социальной защиты Хабаровского края Наталья Нелюбина заявила, что динамика рождаемости в регионе соответствует общероссийским тенденциям, когда женщины решают откладывать рождение детей на более поздний период.

2 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что решение демографических проблем нельзя связывать с материальной плоскостью — низкая рождаемость наблюдается не из-за нехватки у жителей финансов. По его словам, маткапитал не стимулирует россиян рожать, поэтому политика в сфере демографии не должна ограничиваться выделением денег для населения.

Ранее в России призвали отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости.

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