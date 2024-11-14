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Под Волгоградом поврежден газопровод

«Газпром»: во Фроловском районе Волгоградской области поврежден газопровод

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Максим Богодвид/РИА Новости

Во Фроловском районе Волгоградской области получил механические повреждения участок газопровода. Об этом рассказал ТАСС начальник службы по связям со СМИ «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов.

«В настоящее время проводятся восстановительные работы, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается ущерб от повреждения», — рассказал Шефатов.

Снижение давления на участке было обнаружено в ночные часы, после чего сотрудники компании сразу же провели инспекцию на участке и выявили повреждение. Причина его появления пока неизвестна. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном жилом доме был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Взрыв в жилом комплексе по улице Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске произошел утром 9 ноября. Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси. По последним данным МЧС, в инциденте пострадали четыре человека.

Ранее жительница Кирсанова рассказала, что ее муж выламывал двери из квартиры после взрыва газа.

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