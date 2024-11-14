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В МЧС посчитали перевес фуры, из-за которой рухнул мост в Крыму

РЕН ТВ: мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом почти на 13 тонн

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Телеграм-канал ЧП / Крым

Перевес фуры, из-за которой обрушился автомобильный мост в Крыму, составил почти 13 тонн. Об этом сообщил телеканалу РЕН ТВ начальник пожарно-спасательного отряда ведомства по региону Сергей Сорокин.

Он обратил внимание, что недалеко от места происшествия стоял специальный знак, на котором прописан максимальный груз для передвижения по данному мосту – не более 18 тонн. А фура, из-за которой рухнул мост, перевозила около 30 тонн.

Автомобильный мост обрушился 13 ноября на участке трассы Джанкой — Маслово. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших. На следующий день стало известно, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.

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