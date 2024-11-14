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Защита Гуфа не стала обжаловать наложенные на него запреты

Адвокат Жорин: в апелляции защита не стала оспаривать наложенные на Гуфа запреты

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Владимир/РИА Новости

Защита рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) не стала обжаловать в апелляции запрет на совершение определенных действий по делу о грабеже в бане подмосковной Апрелевки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Жорин.

Он объяснил это тем, что защита «согласна с позицией суда относительно необоснованности ходатайства следствия об избрании ему ареста».

Согласно решению Наро-Фоминского суда, Долматову запрещено общаться с потерпевшим и свидетелями, а также ходить в баню в Апрелевке, где произошла потасовка с его участием. При этом рэперу можно пользоваться интернетом, осуществлять творческую и гастрольную деятельность, выступать на концертах.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после дебоша в бане. Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд не стал арестовывать побившего полицейского Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Гуфа ответил на слухи о галлюцинациях у рэпера.

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