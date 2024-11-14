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Россияне назвали топ ошибок, которые совершали при ремонте

Неточный подсчет бюджета стал главной ошибкой россиян при ремонте

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Archi_Viz/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть — 28% — опрошенных россиян признались, что совершили ошибку в ремонте, не учтя весь бюджет. Это показало исследование «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

24% не составили четкий план ремонта. У 20% задержались сроки выполнения работ. По 19% респондентов отметили, что они выбрали неправильные материалы, а еще неверно определили необходимое количество материалов. 10% сделали слишком мало розеток, 8% не послушали мнение профессионалов, а 7% потратили слишком много времени на выбор дизайна.

По 5% не сделали замеры перед покупкой мебели и не учли освещение в интерьере. Еще 4% участников исследования слишком поздно задумались о вентиляции. 29% опрошенных отметили, что у них не было никаких ошибок при ремонте.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Ремонт — это не просто обновление интерьера, а настоящий проект, который требует грамотного планирования и четкого исполнения. Важно помнить, что каждая мелочь может иметь значение. Сначала нужно определиться с бюджетом, чтобы не перерасходовать средства и не столкнуться с неприятными сюрпризами. Разработайте подробный проект с эскизами, чтобы знать, что именно вы хотите получить в итоге. Не забывайте о качестве материалов — не стоит экономить на фундаментальных вещах, таких как проводка или сантехника. Найдите надежных подрядчиков с хорошей репутацией и заключите с ними договор, чтобы у вас была юридическая гарантия на выполненную работу».

При этом 45% россиян, у которых были выявлены ошибки при ремонте, обратились к профессионалам. 25% попросили помощи у друзей, а 10% переделали все самостоятельно. Однако 18% никак не исправляли ошибки.

39% россиян поделились, что на исправление ошибок потратили до 10 тысяч рублей. От 11-30 тысяч рублей выделили на это 16% участников исследования. За 30-50 тысяч рублей проголосовали 14% опрошенных, за 50-100 тысяч рублей — 15% респондентов.

5% участников исследования отметили бюджет в размере 101-200 тысяч рублей. 4% выделили 201-500 тысяч рублей. 501-800 тысяч рублей потратили 2% опрошенных россиян, а от 801 тысяч до 1 млн рублей заложили на исправление ошибок 3% респондентов. 1% участников исследования поделились, что потратили на переделку более 1 млн рублей.

Ранее выяснилось, что сделки без ипотеки стали новым трендом на рынке недвижимости.

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